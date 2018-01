“Essencialmente, a nova Microsoft é o Google”, afirmou Jeff Clavier, investidor do Vale do Silício, ao San Francisco Chronicle (em inglês). Com o site mais visitado do mundo e a marca mais valiosa, o Google coloca medo em muita gente. O jornal enumerou:

“Executivos do Vale do Silício temem que o sucesso do Google destruirá empresas iniciantes e aumentará os salários. A Madison Avenue (setor de publicidade) está preocupada com a venda de todos os tipos de anúncios pela companhia, incluindo espaços offline em jornais, no rádio e na televisão. Defensores da privacidade se incomodam com o volume vasto de informação que o Google reúne sobre seus usuários. E Hollywood se preocupa com a ampla pirataria no serviço de vídeo do Google, o YouTube. Algumas empresas de entretenimento até partiram para ações na Justiça.”

Segundo a eMarketer, o Google terminará o ano com 32,1% da receita de publicidade na internet dos Estados Unidos. No segmento de anúncios relacionados a buscas, a empresa deve ficar com 75,6%.