O capitão-de-mar-e-guerra Euclides Quandt de Oliveira foi presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel) no governo Humberto Castello Branco e ministro das Comunicações no governo Ernesto Geisel. Em 1972, assumiu a presidência da recém-criada Telebrás.

Ontem, o comandante Quandt lançou, em São Paulo, Renascem as telecomunicações: Construção e operação do sistema (Landscape), segundo volume de suas memórias sobre o setor. O livro, que narra os acontecimentos a partir de 1967, tem como tema principal a criação do Sistema Telebrás.