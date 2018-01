Sai lá fora, no fim do mês, a versão em inglês de um livro de memórias do escritor japonês Haruki Murakami, chamado What I Talk About When I Talk About Running (Sobre o que falo quando eu falo sobre correr), pela editora Random House.

O livro fala sobre seu treinamento para correr maratonas, sobre sua decisão de se tornar escritor e sobre a influência da corrida nos textos que escreve. Ele é autor de romances como Caçando Carneiros e Kafka à Beira-Mar.