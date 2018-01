Se concretizada, a entrada da América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú, no controle da Telecom Italia deve reduzir a competição no mercado brasileiro de telefonia móvel. No domingo (para assinantes), a América Móvil, dona da Claro, anunciou que negocia a compra de um terço da Olimpia, a holding que controla a Telecom Italia. A americana AT&T também negocia um terço da companhia, que hoje pertence à Pirelli e à família Benetton. A proposta pode receber oposição na Itália, onde o governo articulava uma solução com os bancos locais para a operadora.

“Apesar de acreditarmos que poderia haver sinergias operacionais, o grande benefício dessa transação em potencial seriam os efeitos que a remoção de um dos jogadores teria sobre a dinâmica competitiva do mercado”, apontou a Merrill Lynch, em relatório. “Atualmente, com três a quatro operadoras bem posicionadas e em boa situação financeira e alta dispersão de participações de mercado, o Brasil é um dos mercados mais competitivos do mundo.”

