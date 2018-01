O setor de telecomunicações movimentou R$ 136,1 bilhões no País em 2008, um aumento de 12,6% sobre o ano anterior, segundo o Anuário Telecom 2009, da Plano Editorial, que começa a circular esta semana. Em dólares, o crescimento foi de 22%, chegando a US$ 75,7 bilhões. O real registrou uma valorização de 10% sobre a moeda americana no ano passado.