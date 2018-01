Ao que parece, a Microsoft, maior empresa de software do mundo, resolveu transformar uma ameaça competitiva em oportunidade de negócios. Ontem, a ampresa anunciou um acordo com a Novell, conforme noticiou o jornalista Alexandre Barbosa.

A parceria permitirá aos clientes da Microsoft comprarem licenças do Windows num pacote que também inclui os serviços de manutenção e suporte ao Suse Linux, da Novell. O Linux, que pode ser usado, copiado e modificado livremente, sem o pagamento de licenças, é o principal concorrente do Windows.

Antes do acordo com a Novell, a Microsoft não dava nenhuma garantia que o Windows funcionaria bem com o Linux no ambiente corporativo.

No mês passado, em entrevista à BusinessWeek (em inglês), o presidente da Microsoft, Steve Ballmer (foto), havia apontado o software livre, como o Linux, como um dos principais desafios competitivos da Microsoft.