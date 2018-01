Está à venda no eBay da Inglaterra um monóculo steampunk (foto). Quando consultei a página do leilão, o lance estava em 97 libras (R$ 390). Ele não tem uso prático, é uma obra de arte. O movimento steampunk surgiu como um subgênero da ficção científica que trata do passado, mostrando o que aconteceria se a tecnologia da informação tivesse surgido no fim do século 19, junto com a máquina a vapor, a partir da mecânica, em vez da eletrônica. Mais tarde, o conceito foi abraçado por artistas e artesãos e os objetos steampunk, como o monóculo acima, começaram a aparecer no mundo real.

O Boston Globe publicou hoje (26/8) uma matéria (em inglês) sobre o assunto. Segue um trecho:

“As histórias steampunk, que começaram a aparecer com regularidade na década de 1980, deixaram de lado as visões limpas e ordenadas do futuro para substituí-las por ruas ilumidas a gás, máquinas a vapor que soltam fumaça tóxica e vilões dissimulados que inventam tecnologias estranhas. Os dirigíveis dominam o ar, e as classes abastadas têm empregados mecânicos que servem as refeições”.

Via Boing Boing (em inglês).