Cuidado com os fantasmas! A Namco lançou uma versão do jogo Ms. Pac-Man para o iPod, que pode ser comprada na loja do iTunes por US$ 4,99. Tem 256 fases e três níveis de dificuldade. O jogo clássico comemora este ano seu 25.º aniversário. Enquanto joga, o usuário pode ouvir a trilha sonora original ou alguma música armazenada no seu iPod.

Via Gizmodo (em inglês).