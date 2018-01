Após oito anos, Fernando Xavier Ferreira deixará a presidência do Grupo Telefônica no Brasil, a partir do ano que vem. Será substituído pelo brasileiro Antônio Carlos Valente, ex-vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que desde novembro de 2004 está à frente da Telefónica do Peru.

Antes de comandar a subsidiária brasileira do grupo espanhol, Xavier foi presidente do Sistema Telebrás, a estatal das telecomunicações vendida no leilão de 29 de julho de 1998.