A empresa alemã e-volo construiu um multicóptero elétrico que pode ser pilotado. Com 16 helicópteros em miniaturamotores com hélice, o protótipo usa uma bola de ginástica para amortecer o pouso. O primeiro voo, no mês passado, durou um minuto e trinta segundos.

“Este pode ser o futuro da aviação, pilotar um equipamento tão simples quanto um carro”, apontou a empresa, em seu site. No protótipo, o piloto usa um controle remoto. O principal obstáculo, segundo a e-volo, são as baterias. O veículo tem, atualmente, cerca de 20 minutos de autonomia de voo.

Via Engadget.

