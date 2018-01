Na terça-feira (30/1), será aberto o Museu de Telecomunicações (foto), no espaço Oi Futuro, no Rio. Entre mais de 200 objetos expostos estão todos os modelos de telefones públicos, aparelhos de telex e fichas telefônicas que foram usados no País.

O museu tem registros de vozes de personalidades como Sigmund Freud, Thomas Edison, Jacques Lacan e Clarice Lispector. O visitante pode tocar um Moog Theremin e ver um exemplar do primeiro PC vendido no mundo. Uma lista telefônica multimídia permite saber onde personagens históricas como Rui Barbosa e Tom Jobim moraram no Rio de Janeiro.

Endereço: R. Dois de Dezembro, 63 – Flamengo – Rio de Janeiro

Fone: (21) 3131-3060

Horário: Das 11h às 17h, de terça a domingo. Entrada franca