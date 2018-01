O MySpace, maior serviço de rede social do mundo, planeja lançar sua operação brasileira no mês que vem. Emerson Calegaretti, que foi o primeiro funcionário brasileiro do Google, ocupa desde setembro o posto de diretor-geral para o País. “Existem várias informações que gostaria de compartilhar, mas ainda não posso”, disse Calegaretti. “Só poderei falar em duas semanas.”

A chegada do MySpace, que pertence à News Corp., é uma ameaça ao concorrente Orkut, do Google, que não está entre os mais populares nos Estados Unidos e na Europa, mas faz grande sucesso no Brasil e na Índia. Segundo o site Alexa, que acompanha o tráfego da internet, o Orkut é o site mais acessado por internautas brasileiros e o terceiro do ranking entre os indianos.

O jornal Financial Times (em inglês) publicou ontem (15/10) que o MySpace chegaria ao Brasil, Índia, Polônia e Rússia nos próximos quatro meses. De acordo com a ComScore, o MySpace teve 68,4 milhões de visitantes em setembro e o Facebook, segundo maior serviço de rede social, 30,6 milhões. O Orkut recebeu cerca de 24,6 milhões de visitantes, sendo 12,4 milhões da América Latina e 10,4 milhões da região Ásia Pacífico, segundo a Business Week (em inglês). Somente 600 mil vieram da América do Norte e 1,2 milhão da Europa.

O Facebook também planeja vir ao Brasil. Marjorie Lucich, representante da empresa, disse por correio eletrônico que o Facebook está comprometido com a internacionalização entre o fim deste ano e o começo do próximo, mas que não tem nada a comentar sobre os planos para o Brasil no momento.

No gráfico, gerado pelo site Alexa, a audiência do MySpace, do Facebook e do Orkut, em porcentual do total de usuários de internet no mundo.

