Em seis meses, a Net conseguiu 115,4 mil clientes de telefonia, com o serviço Net Fone via Embratel. Ainda é pouco perto dos 12,342 milhões de linhas que a Telefônica tem em serviço. A empresa de cabo, no entanto, ataca os melhores clientes da operadora de telefonia.

Cerca de 18% da base de assinantes de banda larga da Net assinam também o serviço de telefonia via cabo. Em setembro, a companhia atendia 630,2 mil clientes com o serviço de acesso rápido à internet Vírtua, um crescimento de 109% sobre o mesmo mês de 2005.