Ontem, a Net, maior empresa de paga do País, anunciou a compra da Vivax, a segunda maior. Juntas, as duas empresas terão 75% do mercado de TV a cabo e 45% do mercado total de TV paga. A aquisição será feita em duas etapas e precisa da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“Obviamente, a união da Net e da Vivax não muda a concorrência”, afirmou Chris Torto (foto), presidente da Vivax. “Depois da fusão da Sky e da DirecTV, a competição será cada vez mais entre tecnologias, entre o satélite e o cabo e, em algumas cidades, com o próprio MMDS (TV por microondas).”

Mais informações no Estado de hoje (“Net compra a Vivax e conquista 75% do mercado de TV a cabo“, p. B7).