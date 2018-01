[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/cA4TxB1d01k” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]

Saiu lá fora Jukebox (Matador), segundo disco de regravações da Cat Power. A primeira música é “New York, New York”, chamada somente de “New York”. Em versão soul, está bem diferente de gravações mais tradicionais. No vídeo acima (que não é um vídeo de verdade, é só a imagem da capa do disco com a música), dá para ouvir a interpretação da Chan Marshall (nome verdadeiro da cantora), que esteve no Brasil ano passado.