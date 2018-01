Participei no sábado (19/7) de uma oficina sobre TV digital no NewsCamp, com o Ricardo Mucci, diretor de Novas Mídias da TV Cultura. Eu falei um pouco sobre as quatro promessas da TV digital:

Alta definição – A qualidade da imagem é seis vezes melhor que da TV convencional. As transmissões começaram em dezembro na Grande São Paulo. No Rio e em Belo Horizonte, o lançamento foi parcial, com somente duas emissoras.

Mobilidade – Permite assistir TV aberta no celular e outros dispositivos móveis. Os aparelhos começaram a chegar ao mercado em maio. O Ministro das Comunicações, Hélio Costa, prevê um mercado de 800 mil celulares até o fim do ano.

Multiprogramação – As emissoras podem transmitir vários programas ao mesmo tempo, em um só canal. O ministro avisou que a multiprogramação é ilegal, apesar de a tecnologia permitir.

Interatividade – Traz serviços parecidos com os da internet para a televisão. Não existem produtos no mercado com o Ginga, software de interatividade desenvolvido no Brasil, por problemas de propriedade intelectual.

Ricardo Mucci afirmou que a TV educativa irá trazer a interatividade para a televisão, pois as redes comerciais não têm interesse. Segundo ele, a TV educativa tem a liberdade de indicar conteúdos de outras fontes, como a internet, para quem quer se aprofundar nos temas levantados pelo programa. A TV comercial, por outro lado, não quer que o espectador se dedique a outro conteúdo que não seja a programação.

Eu agradeço à Ceila Santos, do Desabafo de Mãe e uma das organizadora do NewsCamp, pelo convite.