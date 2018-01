A terceira edição do NewsCamp (desconferência sobre jornalismo) em São Paulo está marcada para 19 de julho, um sábado. No Espaço Gafanhoto, a partir das 9h. Dessa vez, o formato será híbrido. Além da desconferência, em que as pessoas decidem na hora o que vão discutir, haverá oficinas com temas predefinidos. Devo participar de uma sobre TV digital. As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira (23/6), e são gratuitas. Eu estive na edição passada, em abril.