“Cadê minha mochila a jato?” é a cobrança que já vem na capa do livro Where’s My Jetpack?: A Guide to the Amazing Science Fiction Future that Never Arrived (Bloomsbury), resenhado pela Salon (em inglês). Ele trata de visões sobre o futuro que não se materializaram. Além da ficcção, fala projetos de verdade:

“Na década de 1960, por exemplo, foram feitos vários planos de construir ambientes habitáveis no fundo do oceano, no programa Sealab da Marinha americana. Mas, no lugar de cidades protegidas por domos sobre o chão do oceano e um êxodo gigantesco de pioneiros para a vida nas profundezas do mar, tudo o que sobrou daquele sonho foi um hotel subaquático solitário, o Jules Undersea Lodge, próximo de Key Largo, na Flórida.”

O autor da resenha, Simon Reynolds, lamenta que tarefas cotidianas, como fritar um ovo ou tomar banho, não mudaram durante as nossas vidas. A refeição em pílulas não veio, assim como as colônias na Lua ou o teletransporte.