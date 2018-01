A Wired de maio fala dos 25 anos do livro Hackers: Heroes of the Computer Revolution. O autor do livro, Steven Levy, entrevista personagens como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) e Richard Stallman (Free Software Foundation). Um Bill Gates grisalho afirma:

“É engraçado, de certa forma. Quando eu era jovem, não conhecia ninguém que fosse velho. Quando fizemos a revolução do microprocessador, não havia nenhum idoso, ninguém. É estranho como este setor ficou velho.”

Gates e Stallman apareceram na primeira edição do livro, e Zuckerberg é apontado como exemplo da nova geração de hackers.

Outro texto da Wired lamenta como a RadioShack se transformou de uma rede de lojas de componentes eletrônicos em uma revenda de celulares. O público original da rede, hobbistas que montavam seus aparelhos em casa, ficaram em segundo plano. O começo do declínio, segundo a revista, foi o lançamento do TRS-80, o primeiro computador pessoal que já vinha pronto para usar, em 1977. Meu primeiro computador, um D8000, da Dismac, era um genérico do TRS-80.