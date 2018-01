A forte expansão do mercado brasileiro de computadores tem atraído a atenção de grandes jogadores internacionais. A Sony anuncia hoje (28/11) a produção no Brasil de dois modelos de notebooks, por meio de um contrato de terceirização com a Foxconn, em Jundiaí (SP). Em setembro, a HP aumentou em 50% sua capacidade de produção no País, também em parceria com a Foxconn. Já a Dell inaugurou uma fábrica em Hortolândia (SP) em maio e planeja ampliar os investimentos no ano que vem.

“Esperamos um crescimento grande no Brasil, principalmente para notebooks”, afirmou Bob Ishida, presidente mundial da Vaio, marca de notebooks da Sony. “Quando estive pela primeira vez no Brasil, em 2003, o mercado ainda era dominado pelos desktops.” Segundo a consultoria IT Data, as vendas de computadores portáteis devem subir 270% este ano, chegando a 810 mil unidades.

O foco da Sony não está nos computadores portáteis mais baratos. Os dois modelos fabricados no Brasil têm tecnologia “Full HD”. Ou seja, conseguem mostrar vídeos de alta definição, como a TV digital aberta que vai estrear no domingo. “Em outros mercados, temos notebooks que recebem o sinal de TV aberta, mas não temos planos nesse sentido para o Brasil”, disse Ishida.

Mais informações no Estado de hoje (“Natal dos notebooks atrai fabricação local“, para assinantes, p. B16).