Estréia hoje, nos Estados Unidos, a terceira temporada da série Lost. Ela deve chegar aqui somente ano que vem.

Alguns brasileiros acompanharam a temporada anterior baixando os episódios pela internet, via BitTorrent.

A televisão e o cinema enfrentam hoje o mesmo desafio com que se deparou a indústria fonográfica no começo da década, com o Napster.