Arthur Sulzberger Jr., presidente do conselho e publisher do jornal The New York Times, admitiu, durante evento em Londres, que abandonará o papel um dia. “Nós deixaremos de imprimir o New York Times em algum momento no futuro, em data a ser definida”, disse Sulzberger, ao responder à sugestão de que a última edição impressa será em 2015.

Ante os desafios impostos pela internet, Sulzberger defendeu a necessidade de se correr riscos, sem medo do fracasso, na busca de um modelo de negócios que possa sustentar adequadamente o jornalismo de alta qualidade, conforme escreveu Emma Heald, do Editors Weblog.

No começo do ano que vem, o jornal adotará um modelo em que o leitor poderá acessar algumas notícias de graça por mês e, para ler mais, será convidado a pagar. “Isso trará o benefício de permitir que os milhões de leitores que chegam a nós pelo mecanismo de busca continuem a encontrar nosso conteúdo”, explicou.

Via Business Insider.

Siga este blog no Twitter: @rcruz