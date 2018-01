Os interesses comerciais podem ter pesado mais que as questões técnicas no pedido de adiamento do início da portabilidade numérica, apresentado esta semana à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por um grupo de operadoras. Por orientação do Ministério das Comunicações, a Anatel deve rejeitar o pleito e manter o cronograma da portabilidade, que permite ao usuário preservar o número de telefone em caso de troca de prestadora de serviço.

A Claro, Embratel, GVT e Intelig não pediram o adiamento. “A Claro trabalha para estar pronta em 1º de setembro”, disse Antônio Britto, diretor de Assuntos Corporativos da operadora, sobre a data de início da portabilidade. “Nós condicionamos a possibilidade de discutir o adiamento se houvesse uma divulgação de onde estava o problema.”

Experiências de portabilidade numérica em outros países mostraram que as operadoras com maior fatia do mercado são as que mais têm a perder com o serviço. As concorrentes não conseguem conquistar uma fatia de seus clientes porque eles têm seus números há muito tempo, e não estão dispostos a abrir mão deles.

Mais informações no Estado de hoje, 22/8 (“Portabilidade deve entrar em vigor em 1º de setembro“, p. B16).