Meu primeiro computador foi um Dismac D8000 (foto), em 1983. Era compatível com o TRS-80, da Tandy Corporation, não com o IBM PC. Eu tinha que gravar os programas em uma fita cassete.

Depois, tive um genérico do Apple II, ainda na época da Reserva de Mercado. O terceiro foi um similar do IBM PC XT.

O caderno Link de hoje traz, em sua capa, os 25 anos do IBM PC. Houve precursores – como o Altair, vendido como kit, e o Apple II, o primeiro micro acessível a quem não entendia de eletrônica -, mas foi o PC quem transformou a computação em um mercado de massa.

O PC vem perdendo sua importância nos últimos anos, por uma série de fatores, como a expansão da internet, a proliferação de equipamentos portáteis e móveis e a necessidade de ampliar o acesso da tecnologia a pessoas de baixa renda.

Não foi à toa que a IBM vendeu sua divisão de PCs para a chinesa Lenovo, no fim de 2004.

Uma matéria da Economist, sobre os 25 anos do PC, começa assim:

“Endless Love”, de Diana Ross e Lionel Richie, liderava as paradas. Ronald Reagan enfrentava a União Soviética. E a Princesa Diana, de 20 anos, estava em sua lua de mel com o Príncipe Charles. Era 12 de agosto de 1981 e a International Business Machines, de Armonk, Nova York, lançava o IBM 5150, seu novo produto no mercado nascente de “computadores pessoais”.