2006 foi o ano do vídeo na internet. O site da Wired (em inglês) faz uma retrospectiva. O YouTube foi comprado por US$ 1,65 bilhão em ações pelo Google e a revista Time escolheu você (em inglês), que cria conteúdo e participa de comunidades na internet, como a pessoa do ano.

Entre os destaques da Wired, está a celebridade da web Lonelygirl15, cujo diário em vídeo acabou se revelando um trabalho de ficção. Acima, a artista Ahree Lee, que tirou fotos dela mesma todos os dias, durante três anos, e criou um vídeo.