Recebi a mensagem abaixo do John Schneider, diretor de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina da Ibiquity, empresa responsável pelo padrão americano de rádio digital:

“Hoje eu notei o artigo na imprensa intitulado ‘Problemas técnicos tornam tecnologia inviável‘ (para assinantes). Esse artigo mencionou que o tempo de atraso do sistema de HD Radio é de 14 segundos. Essa informação está errada, porque o atraso do sistema é só de quatro segundos na transmisão e de quatro segundos na recepção, resultando num total de oito segundos.

O problema do atraso para HD Radio é que as emissoras no Brasil não têm observado nossa exigência de que o áudio analógico seja atrasado para sincronizar com o áudio digital. Isso dá a impresão no Brasil de que o rádio está ‘pulando’.

Este video de YouTube amostra a experiência de sintonizar a rádio digital na cidade de Denver nos Estados Unidos. Pode-se observar que o áudio está corretamente sincronizado quando a emissora detecta os sinais digitais, e não causa inconveniência para o ouvinte: