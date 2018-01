Quando fundou a distribuidora de produtos eletrônicos Multitech, em Taiwan, em setembro de 1976, Stan Shih (foto) provavelmente não tinha uma noção exata da proporção que a empresa tomaria. Mas, depois de mudar de estratégia, passando a fabricar computadores, e trocar o nome da empresa para Acer, em 1987, o crescimento não parou mais. Este ano, a empresa se tornou a segunda maior fabricante de computadores do mundo, superando a Dell e ficando atrás apenas da HP.

Essa agressividade no crescimento chega também ao Brasil. A empresa tenta reconstruir sua presença local, com a produção terceirizada para a subsidiária de Jundiaí (SP) da taiwanesa Compal. “O mercado do Brasil é muito grande”, afirmou ao Estado o presidente mundial da empresa, Gianfranco Lanci, homenageado no fim do mês passado, numa cerimônia no Ministério da Economia de Taiwan, em Taipei. “Abrimos uma subsidiária, já temos pessoas trabalhando. Fizemos parceria com a Compal. Assim, grande parte da produção será feita no Brasil e não dependeremos mais de importação.”

Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da consultoria IT Data, disse que a produção local, por ser recém-contratada, ainda não teve efeitos no varejo, mas que a chegada da empresa já foi percebida pelas contratações. Ele destacou que, no ano que vem, haverá mais competição, com a chegada da Acer e os planos ambiciosos das sul-coreanas LG e Samsung. Rodrigues prevê que, este ano, as vendas de computadores no País devem sofrer uma queda de 3% em relação a 2008, quando chegaram a 11,7 milhões. Isso se deve ao resultado ruim do começo do ano. “Mas o mercado já se normalizou”, disse o consultor.

Stan Shih, que fundou a Acer com sua mulher, Carolyn Yeh, e três outros sócios, foi chamado em 2006, pela revista Time (em inglês), de o “engenheiro que transformou Taiwan numa potência da fabricação de PCs”. O texto, assinado por Paul Otellini, presidente da Intel, afirmou que, “ao se focar na otimização da cadeia de suprimentos e cultivar um ecossistema vibrante de fornecedores de componentes firmemente agrupados, a Acer conseguiu lançar novas tecnologias mais rapidamente e a preços menores que seus competidores”.

Foto: Rico Shen/Creative Commons

Mais informações no Estado de hoje, 14/11 (“Acer busca a liderança mundial em computadores“, p. B26).