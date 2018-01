O mercado brasileiro de banda larga deve movimentar R$ 2,3 bilhões este ano, um crescimento de 35% sobre 2007, segundo a E-Consulting. As operadoras devem ficar com 77% do total e os provedores de acesso com o restante. A E-Consulting estima que haverá 11,5 milhões de assinantes no fim de 2008, comparados a 8,8 milhões no ano anterior.

Para 2009, as previsões da consultoria são de 17 milhões de assinantes e R$ 3,1 bilhões em receitas. Outro estudo, o Barômetro Cisco de Banda Larga, elaborado pela IDC, apontou a existência de 8,1 milhões de conexões de banda larga no ano passado.