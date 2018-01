A jornalista Sarah Hepola (foto) publicou hoje um texto na Slate explicando porque resolveu parar com seu blog:

“Numa manhã do mês passado, acordei cedo, terminei um livro que vinha lendo e acabei com meu blog. Mantive o blog por quase cinco anos, usando-o como repositório de pequenas histórias pessoais, relatos de viagem e vôos ocasionais de ficção – coisas que eu esperava que acabassem me levando a escrever um romance. E então, em algum momento entre os lençóis e as 6 de manhã, percebi algo: o blog não me ajudava a escrever; ele estava evitando que eu o fizesse.”