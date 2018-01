Um software desenvolvido no Brasil foi incorporado pelo projeto Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês). Liderado pelo professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), o OLPC tem como objetivo oferecer computadores portáteis de baixo custo para estudantes de países em desenvolvimento. Batizada de XO, a máquina também é conhecida por laptop de US$ 100. Deve custar, no lançamento, cerca de US$ 175.

O Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Universidade de São Paulo, desenvolveu o Oficina de Desenho (Drawing Activity), um programa de pintura e desenho voltado para educação básica, que será adotado mundialmente pelo OLPC. Ele permite o desenho em grupo, de forma colaborativa. A idéia surgiu do trabalho de conclusão da Joyce Saul, da equipe do LSI. O Oficina de Desenho é um software livre, como os outros programas instalados no XO.

