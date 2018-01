Há duas semanas, o jornal americano USA Today (em inglês) noticiou: “Saiam da frente, Índia e China. O Brasil é o mais recente entre os países com economia emergente a atrair grandes investimentos de companhias americanas de tecnologia.” Mais do que os investimentos enumerados pelo jornal, chama a atenção a visibilidade internacional do País como jogador importante no setor de tecnologia. A mudança de imagem se deve principalmente a dois fatores: melhora dos indicadores macroeconômicos e expansão das vendas de microcomputadores.

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram vendidos 7,4 milhões de PCs no ano passado, um crescimento de 20% sobre 2005. Para este ano, a previsão está em 8,6 milhões. A consultoria I.T. Data trabalha com uma expectativa ainda mais ousada: os micros vendidos podem alcançar 10 milhões, ultrapassando, pela primeira vez, a venda de televisores. Em 2006, o mercado brasileiro de computadores de mesa foi menor somente que o dos Estados Unidos e o da China.

“O Brasil é um país-chave”, afirmou Lee Ray Massey, vice-presidente sênior para as Américas do Grupo de Imagem e Impressão da HP, que visitou o País na semana passada. “Não posso falar pelo mercado americano de tecnologia, mas, dentro da HP, há muito tempo reconhecemos isso.” Em fevereiro, a empresa comemorou a marca de 10 milhões de impressoras produzidas no Brasil. A produção local começou em 1998. A HP Brasil é a única subsidiária a fabricar modelos que também são produzidos na Ásia.

