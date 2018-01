Ontem (11/12), oito empresas entregaram propostas no leilão da terceira geração da telefonia celular (3G). O principal avanço da tecnologia 3G em relação aos celulares usados hoje no País é a comunicação de dados em alta velocidade, o que abre espaço para aplicações como videoconferências. Já existem hoje no mundo cerca de 131 milhões de celulares 3G, num total de 2,9 bilhões de usuários de celulares. Do total de celulares 3G, 51% estão na Europa e 45% na Ásia.

No Brasil, Claro e Telemig Celular já oferecem o serviço 3G, numa faixa de freqüência diferente daquela que está sendo licitada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O sistema CDMA EV-DO, adotado pela Vivo, também é considerado 3G, mas tem diferenças técnicas em relação ao 3G europeu, chamado W-CDMA, que será empregado pelas empresas que ganharem o leilão.

A primeira geração do celular era analógica e a segunda digital, mas com velocidades de comunicação de dados menores que as da 3G. “A 3G tem aparelhos mais caros”, afirmou na segunda-feira Roberto Lima, presidente da Vivo, durante o Fórum Telequest. O executivo estima que os aparelhos 3G custem em média US$ 70 a mais que os de segunda geração, o que pode levar as operadoras a um esforço maior de subsídios.

Mais informações no Estado de hoje (“Claro e Telemig já tem o serviço no País“, para assinantes, p. B19).