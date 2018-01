[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/z7qbPa1O8Ys” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

A T-Mobile lançou hoje (24/9), nos Estados Unidos, o primeiro celular com o Android, software para telefones móveis criado pelo Google. Fabricado pela taiwanesa HTC, ele foi batizado de G1. O vídeo acima (em inglês) mostra como o aparelho funciona integrado aos serviços do Google. Outros fabricantes planejam lançar telefones com o Android, que é um software de código aberto, criando mais concorrentes para o iPhone, da Apple.

Nos Estados Unidos, o aparelho vai custar US$ 179, e chega às lojas em 22 de outubro. Ainda não existe previsão de lançamento no Brasil.