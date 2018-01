Foram registrados 12 milhões de novos endereços de internet no terceiro trimestre, segundo a VeriSign, o que representa um crescimento de 31% sobre o mesmo período de 2006. No fim de setembro, havia no mundo cerca de 146 milhões de domínios, a maioria deles com final .com. O Brasil, com o sufixo .br, está em nono lugar no ranking de endereços de países. Os três primeiros são Alemanha (.de), China (.cn) e Reino Unido (.uk). A Argentina, com seu .ar, está em sexto lugar.

Aproveito o post para desejar boas festas e oferecer um descanso ao leitor. Este blog volta a ser atualizado em 7 de janeiro.