O mercado indiano de telefonia celular ultrapassou a China em crescimento, acrescentando 6,6 milhões de pessoas à base de assinantes por mês, segundo a revista The Economist (em inglês). Em número de usuários, a China ainda é maior, com 449 milhões. A Índia tem 136 milhões, mais que o Brasil, que fechou outubro com 96,6 milhões.

As operadoras indianas dizem oferecer os preços mais baixos do mundo, com chamadas a US$ 0,01 o minuto e aparelhos de segunda mão por US$ 15 ou até menos. No Brasil, uma chamada de pré-pago sai por cerca de R$ 1 (US$ 0,47) o minuto.