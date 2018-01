As vendas varejistas pela internet cresceram 43% no ano passado, chegando a R$ 6,3 bilhões no País. Somente no Natal, foram vendidos R$ 1,081 bilhão. Para o primeiro semestre deste ano, a expectativa é aumentar 45%. “O comércio eletrônico responde por cerca de 3% do varejo total no Brasil”, afirmou Pedro Guasti, diretor-geral da E-Bit, empresa responsável pela pesquisa. “Nos Estados Unidos, que já tinham uma tradição de venda por catálogo, essa participação está em 6%.”

Segundo a E-Bit, 9,5 milhões de brasileiros compram pela internet, num total de 40 milhões de internautas. “Existe uma parte do público que ainda tem uma sensação de insegurança ao comprar pela internet”, apontou Guasti, para quem a tendência é de que a situação mude. “Está havendo a entrada na internet de uma grande massa, com menos renda, para quem pesquisar preços e comprar pela rede pode fazer diferença no orçamento familiar.”

Cerca de 43% dos consumidores virtuais têm renda até R$ 3 mil. “A participação desse público tem crescido, em média, dois pontos porcentuais por ano”, disse o diretor-geral da E-Bit. A internet brasileira tem recebido impulso do aumento das vendas de computadores. No ano passado, foram vendidos 10,7 milhões de PCs no País, mais do que o número de televisores.

