A indústria do livro tem mudado rápido. Pelo menos fora do Brasil. A Simon & Schuster, uma das cinco maiores editoras de língua inglesa, divulgou seus resultados do primeiro trimestre. As vendas de e-books dobraram no período, sendo responsáveis por 17% das receitas. A empresa faturou US$ 155 milhões no trimestre, o que representa um crescimento de 2%, segundo a Publishers Weekly.

O aumento da demanda por publicações digitais foi acompanhado pela queda nas vendas de livros de papel. Carolyn Reidy, presidente da Simon & Schuster, disse à revista que sua grande preocupação é o impacto dessa queda na viabilidade das lojas físicas, que ainda são essenciais para a saúde financeira de todas editoras.

A Hachette Book Group, braço americano da maior editora francesa, também anunciou resultados. Suas vendas de livros digitais cresceram 88% no trimestre, passando a representar 22% do faturamento total.

Foto: NotFromUtrecht / Creative Commons

Siga este blog no Twitter: @rcruz