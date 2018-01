Com vendas de 10,7 milhões de unidades, o mercado brasileiro de computadores fechou o ano passado como quinto maior do mundo. E, segundo a consultoria IDC, o País deve alcançar o terceiro lugar até o fim de 2010. O maior mercado do mundo são os Estados Unidos, com 64 milhões de PCs por ano, seguido da China (36 milhões), Japão (13 milhões) e Reino Unido (11,2 milhões). A brasileira Positivo Informática (foto), líder no mercado local, vendeu 1,389 milhão de PCs em 2007. Foi a primeira vez que uma fabricante ultrapassou 1 milhão de unidades vendidas em um ano no País.

O mercado de computadores vive um momento favorável, que combina queda de preços (causada pelo câmbio favorável, corte de impostos e aumento da escala de produção) e melhora nas condições de financiamento no varejo. ‘Houve ainda a oferta de pacotes promocionais com operadoras de telefonia para incluir banda larga, o que ajudou a ativar as vendas’, disse, em comunicado, Reinaldo Sakis, analista-sênior da IDC. O Brasil representa 47,3% de todo o volume de microcomputadores vendidos na América Latina. O México, que está em segundo lugar, responde por apenas 19,5% do total.

Mais informações no Estado de hoje, 20/2 (“Brasil já é o quinto maior mercado de PCs do mundo“, para assinantes, p. B12).