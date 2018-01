Ano passado, o investimento das empresas indianas no exterior superou, pela primeira vez, o montante do que foi investido por estrangeiros naquele país. Em entrevista à Der Spiegel (publicada hoje, 16/4, pelo Estado, para assinantes), o presidente do grupo indiano Tata, Ratan Tata (foto), reclamou do que poderia ser chamado “custo Índia”:

“Na verdade, nós investimos mais dentro da Índia do que no exterior. Mas existe uma percepção de que é o oposto. Muitos dos nossos projetos domésticos infelizmente estão à espera de aprovação política. E eu lhe pergunto: quanto tempo levou para conseguirmos o sinal verde para a aquisição de uma empresa como a Corus?”

Em abril, a Tata concluiu a compra da siderúrgica anglo-holandesa Corus, por US$ 11,3 bilhões, depois de disputá-la com a brasileira CSN. E não dá nem para dizer que Ratan Tata reclama da Índia por não conhecer o Brasil. O grupo está presente aqui com seu braço de tecnologia, a Tata Consultancy Services.