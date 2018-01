A expansão da banda larga está tomando espaço da TV aberta, e não há como reverter essa tendência. Segundo Eli Noam (foto), professor da Columbia Business School e diretor do Columbia Institute for Tele-Information, algumas emissoras vão continuar muito importantes como produtoras de conteúdo, mas o espaço para a transmissão terrestre será bem pequeno. “O futuro da televisão é o vídeo sob demanda seletivo e bidirecional”, disse Noam, por telefone. Ele participa amanhã (6/6) do Painel Telebrasil, na Bahia.

Noam preferiu não comentar a situação específica do Brasil. Mas o embate entre radiodifusores e operadoras de telecomunicações está bem presente por aqui. Na definição do sistema de TV digital, há dois anos, os radiodifusores venceram, ao ser escolhido o sistema japonês, que permite, entre outras coisas, transmitir vídeo para celulares de graça, no próprio canal de televisão. Outro exemplo disso é a dificuldade em se modificar a lei de 1995 que impede a entrada das concessionárias locais no mercado de TV a cabo.

Apesar de as operadoras de telecomunicações terem um poder econômico maior, o poder político está nas mãos dos radiodifusores. “Num sistema democrático, eles são essenciais ao processo eleitoral”, afirmou Noam. “Se levarmos em conta a experiência dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, os radiodifusores tendem a prevalecer no curto prazo, mas as mudanças na infra-estrutura e na transmissão tendem a prevalecer no longo prazo.”

Mais informações no Estado de hoje (“TV aberta está em declínio, diz especialista“, p. B22).