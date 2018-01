A Tectoy, empresa que teve sucesso no mercado de videogames no começo da década passada, tenta se recuperar. Os números da companhia que lançou o Master System e o Mega Drive não têm sido dos melhores. No primeiro semestre, o grupo teve receita de R$ 13 milhões e um prejuízo de R$ 3,1 milhões. O patrimônio líquido ficou negativo em R$ 6,9 milhões. Atualmente, a Tectoy está no meio de um processo de migração para o Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.

“Existem pessoas que questionam o motivo”, disse o presidente da Tectoy, Fernando Fischer (foto), ex-Philco e ex-Gradiente. “Por que somente empresas lucrativas poderiam ser transparentes?” A entrada de Fischer no comando da empresa, em julho, faz parte do esforço da Tectoy para arrumar a casa. Antes disso, a empresa fez dois aumentos de capital: levantou R$ 27,1 milhões em abril e, em julho, mais R$ 21,5 milhões.

Apesar da situação ruim vivida nos últimos anos, os videogames da Tectoy, ao lado de brinquedos como Pense Bem, deixaram boas lembranças em muitos consumidores. Em seus 20 anos de existência, a empresa vendeu mais de 5 milhões de consoles de jogos. Mas o pico de vendas aconteceu há 15 anos, quando foram vendidos 350 mil Master Systems no Natal.

Escrevi sobre os lançamentos da empresa ontem (11/9), aqui.

Mais informações no Estado de hoje, 12/9 (“Tectoy tenta se recuperar com TV digital“, para assinantes, p. B14).