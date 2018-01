O jornalista Lourival Sant’Anna lança na próxima segunda-feira (30/6) na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073), em São Paulo, o livro O Destino do Jornal (Record). Às 19h30 haverá um debate com Otávio Frias Filho, diretor editorial da Folha de S. Paulo, Rodolfo Fernandes, diretor de Redação de O Globo, e Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo de O Estado de S. Paulo.

O debate terá mediação da professora Beth Saad, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, orientadora da dissertação de mestrado que deu origem ao livro. Nele, Sant’Anna fala sobre o futuro do jornal – que, em inglês (“newspaper”), tem papel no nome – numa época em que todos os meios se tornam digitais. A sessão de autógrafos acontece depois do debate, a partir das 20h30.