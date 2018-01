Os jornais foram o setor da economia americana que mais diminuiu entre 2007 e 2011, de acordo com um estudo do LinkedIn. A retração dos empregos foi de 28,4%. Uma boa notícia é que as publicações online ficaram em terceiro lugar em crescimento, com expansão de 24,3%. O avanço do digital, no entanto, não foi suficiente para compensar a queda do impresso.

O setor que mais cresceu foi o de energias renováveis e meio ambiente (49,2%), seguido de internet (24,6%). Do outro lado, o segundo setor que mais perdeu foi o de varejo, com queda de 15,5%.

