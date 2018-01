O wiki, ferramenta de escrita colaborativa, ganhou visibilidade graças ao sucesso da Wikipedia, enciclopédia que permite a qualquer um escrever e modificar seus verbetes. Agora, começa a se espalhar pela rede, sendo adotada, por exemplo, nos mundos acadêmico e corporativo.

O Wikirus é um jornal colaborativo ligado ao Peabirus, serviços de redes de colaboração. Qualquer integrante do Peabirus pode escrever e modificar os textos do Wikirus.

Criado pela Radiumsystems, o Peabirus funciona como uma rede social, ao estilo do Orkut, mas voltada ao mundo dos negócios e do conhecimento.

Rodrigo Mesquita, diretor da Radiumsystems, escreveu no Wikirus:

“Neste mundo novo (da internet), o controle está mudando para as mãos do cidadão. E os modelos de negócios centralizados, nascidos e amadurecidos em função da lógica da era industrial e da sua linha de produção, começam a dar espaço a modelos descentralizados, sustentados por esta nova realidade tecnológica.”

A Wired News colocou no ar um texto sobre os wikis e convidou seus leitores para participarem da edição. Só não vale mudar as citações entre aspas. Se o resultado não for um desastre, o texto será publicado no site na quinta-feira.

O New York Times de hoje traz uma matéria sobre wikis. O wikiHow traz informações no estilo “faça você mesmo”, escritas pelos internautas. O modelo de negócios é baseado na venda de espaço publicitário.