Amanhã (12/6) à meia noite, as emissoras de TV vão desligar a transmissão analógica nos Estados Unidos. Segundo o jornal Washington Post (em inglês), quase 3 milhões de residências devem ficar sem TV no sábado, por não terem receptor digital. O governo americano já vendeu os canais ocupados pelo sinal analógico, por US$ 20 bilhões, para empresas de telecomunicações oferecerem banda larga sem fio.

Os EUA adiaram duas vezes o fim da TV aberta analógica. O primeiro prazo ia até 2006 e o segundo até 17 de fevereiro deste ano. Foram mudados porque os consumidores não estavam preparados. Apesar de o governo ter distribuído cupons de desconto de US$ 40 (numa espécie de Bolsa TV) para auxiliar a transição, milhões de residências ainda não estão preparadas. Os conversores custam de US$ 50 a US$ 80 no varejo americano. No Brasil, as transmissões analógicas devem terminar em 2016.