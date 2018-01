Há poucos anos, o Google era visto como a empresa que revolucionava o mercado de tecnologia e ameaçava as companhias estabelecidas. Hoje, transformou-se no gigante atacado por todas as companhias mais novas, e que luta para reter seus talentos. Fora do Brasil, a imprensa especializada já discute a “drenagem de cérebros” do Google, que perde funcionários para companhias como o Facebook e o Twitter.

Ontem, Dennis Woodside (foto), vice-presidente sênior para Américas do Google, confirmou a chegada de Fábio Coelho, ex-presidente do iG, como diretor-geral da subsidiária. A vaga estava em aberto desde setembro de 2010, quando Alex Dias deixou a empresa de internet para comandar a Anhanguera Educacional.

Na semana passada, o Google perdeu Alexandre Hohagen, seu vice-presidente para a América Latina, que assumiu esta semana a vice-presidência de Vendas para a América Latina do Facebook. Hohagen foi o responsável por estruturar a operação do Google no Brasil, e deve fazer o mesmo pelo concorrente Facebook. O Google ainda procura um substituto para Hohagen.

“O Google, de várias formas, ainda é o líder em direcionar a inovação em escala massiva”, disse Woodside. “O melhor time de futebol é sempre aquele que as pessoas querem vencer. Acreditamos que a internet está em crescimento e que existem muitas pessoas conectadas. Isso incentiva o surgimento de novos modelos de negócios. Muitos empreendedores surgem com ótimas ideias. Isso é bom para os consumidores. Muitas dessas empresas anunciam com o Google, o que é ótimo.”

O Google já é uma empresa de mais de 12 anos, tendo faturado US$ 29 bilhões no ano passado. A empresa está hoje na mesma posição que a Microsoft na década de 1990 ou a IBM na década de 1970. As empresas nascentes querem um pedaço de seu mercado e querem ser o novo Google. Governos do mundo inteiro se preocupam com sua predominância de mercado.

