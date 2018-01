O governo estuda criar “uma grande empresa nacional de telecomunicações”, conforme noticiou Gerusa Marques. Um grupo interministerial avalia permitir a fusão entre a Oi (antiga Telemar) e a Brasil Telecom. O governo quer poder de veto à entrada de investidores estrangeiros no controle da empresa.

Os controladores da Oi fizeram várias tentativas de vender a empresa. Tentaram investidores estrangeiros, sem sucesso. Fizeram uma oferta ao mercado, que foi rejeitada pelos minoritários. A Brasil Telecom, apesar de não ter tentado a pulverização, está numa situação parecida, onde seu principal acionista estrangeiro quer sair. A proposta de criação de uma empresa nacional pode ser vista como uma estratégia de saída via governo.

A Telefónica e a Telmex seriam as principais candidatas à compra do controle da Oi e da Brasil Telecom, mas a lei não permite. A Portugal Telecom já anunciou que pode investir, só que não teria força financeira para assumir o controle das companhias. O estudo do governo admite a entrada de um estrangeiro como minoritário, o que daria espaço para participação dos portugueses. Isto dependeria da venda dos 50% que eles têm na Vivo.

A intervenção do governo no mercado de telecomunicações não é exclusividade do Brasil. A Telefónica teve que se associar a bancos italianos para que sua oferta pela Telecom Italia fosse considerada politicamente viável. Mas esta é a política que existe na Itália. Aqui, a discriminação do capital nacional pela sua origem seria uma mudança nas regras que foram definidas para a privatização.

O México criou um grande grupo nacional de telecomunicações. Acontece que lá houve um empresário local disposto a investir e continuar no mercado, criando um jogador mundial. Aqui, quem seria o grande investidor da empresa nacional de telecomunicações? O BNDES, que tem 25% da Oi, e os fundos de pensão das estatais, que estão nas duas empresas?

O discurso nacionalista agrada a uma parcela do eleitorado. Além disso, é possível entender os motivos que levam o governo a querer uma empresa do tamanho da grande operadora nacional sob a sua influência. O que não ficou claro até agora são os benefícios que esta operadora paraestatal traria ao País e aos consumidores.