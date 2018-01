A Operação Persona colocou em evidência o grampo do correio eletrônico, usado pela Polícia Federal. A própria tecnologia ajudou a produzir evidências contra empresas que produzem e vendem equipamentos para a internet. “O grampo informático e telemático está ficando bastante comum desde 2001”, afirmou o advogado Renato Opice Blum, especialista em direito eletrônico. “Ele está previsto na legislação.” O grampo de e-mail depende de ordem judicial para ser feito.

Quando o servidor de correio eletrônico fica fora da empresa é mais fácil cumprir a ordem judicial. O provedor de serviço mantém cópias das mensagens dos investigados ou as redireciona aos investigadores. Nos casos onde o servidor fica instalado na empresa, existem algumas opções. Uma delas é enviar um software (como um vírus) que se instala no servidor e providencia as cópias. Outra é conseguir as cópias a partir das pessoas que recebem as mensagens, e que também estão sob investigação. Por fim, também é possível instalar um sistema na operadora de telecomunicações que fornece a conexão de internet.

A advogada Patrícia Peck (foto), autora do livro Direito Digital (Saraiva), afirmou que hoje é possível conseguir informações até de provedores de serviço que se encontram fora do Brasil. “Normalmente, a polícia brasileira pede à polícia do outro país para que solicite as informações ao provedor, para se transformar num pedido local, o que agiliza o processo”, explicou.

