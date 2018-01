O consumidor brasileiro terá duas opções para comprar o iPhone, da Apple. A Vivo, maior empresa de celulares do País, anunciou ontem que a Telefônica, uma de suas controladoras, fechou um acordo para distribuir o aparelho em 15 países, sendo 11 da América Latina, incluindo o Brasil. A concorrente Claro, da mexicana América Móvil, também tem um acordo para vender o iPhone no Brasil, anunciado mês passado.

Deve haver agora uma corrida para ver quem traz o iPhone primeiro. A Vivo prometeu o aparelho “para os próximos meses” e a Claro, para “até o fim do ano”. A Telefônica lançou o iPhone no Reino Unido em dezembro, por meio de sua subsidiária O2, e em março na Irlanda. Segundo a companhia, os usuários do aparelho têm garantido receita média mensal 30% superior aos clientes com outros aparelhos

“Temos verificado um consistente aumento da utilização de dados em nossa base”, afirmou o presidente da Vivo, Roberto Lima, em comunicado. “A introdução do iPhone será um estímulo adicional importante para o acesso a esses serviços.” Segundo a Vivo, sua receita com dados e serviços de valor adicionado cresceu 47% no primeiro trimestre, comparada com o mesmo período do ano passado.

