Kevin Kelly, ex-editor da revista Wired, publicou um gráfico em seu blog. A partir das quedas de preço do Kindle nos últimos dois anos, o gráfico, que havia sido feito originalmente por John Walkenbach, mostra que o preço do leitor de livros da Amazon chegaria a zero em novembro deste ano, caso a tendência fosse mantida.

Ele disse que mostrou a previsão para muitas pessoas, chegando a comentá-la com Jeff Bezos, presidente e fundador da Amazon, no ano passado. “Ele sorriu e disse: “Oh, você percebeu isso!”, e sorriu de novo”, escreveu Kelly, sobre a reação de Bezos.

O Kindle é, de acordo com a Amazon, o produto mais vendido de sua história. Em 2010, os livros eletrônicos foram o formato mais vendido pela empresa, à frente das edições de brochura e de capa dura em papel.

A opinião inicial de Kelly era de que a Amazon adotaria um modelo parecido com o da telefonia celular: quem comprasse uma certa quantidade de livros teria o leitor de graça.

Agora, ele acha que a empresa pode dar Kindles de graça para os clientes Prime, que pagam US$ 79 por ano para terem envios ilimitados de encomendas. No mês passado, a Amazon começou filmes e programas de TV gratuitos via streaming, pela internet, para esses clientes.

